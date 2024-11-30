«Если так будет продолжаться»: Кулеба заявил о плачевном положении Украины

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 44 0

Кулеба считает, что у Украины не осталось ресурсов для победы в конфликте

«Если так будет продолжаться, мы проиграем войну»: бывший МИД Украины Кулеба

Фото: Virginia Mayo/ТАСС

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Выяснилось, что ресурсы боевиков ВСУ почти исчерпаны.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что стране не следует рассчитывать на победу в текущем конфликте. По его словам, Незалежная сталкивается с нехваткой необходимых ресурсов для успешного противостояния России. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ситуацию и изменить траекторию развития событий? Нет, нету. И если так будет продолжаться, мы проиграем», — цитирует издание.

Он также подчеркнул, что текущая обстановка на фронте может оказаться на стороне России, так как европейские союзники могут склонить Киев к признанию своего поражения.

Кроме того, в ходе интервью стало известно, что нынешний президент США Джо Байден не имел намерений принимать Украину в НАТО. Экс-министр заявил, что «достичь договоренности с ним было невозможно.» Тем не менее, именно под руководством Байдена Украина получила поддержку в феврале 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шольц доложил Зеленскому о разговоре с Путиным.

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