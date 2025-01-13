Десять человек погибли в результате оползней в Бразилии

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

CNN: в Бразилии погибли 10 человек и еще один исчез в результате оползней

Один человек пропал и 10 погибли в результате оползней в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/Dirceu Portugal

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Один гражданин страны числится пропавшим без вести.

Один человек пропал без вести и еще десять погибли в результате оползней в районе города Ипатинга в  Бразилии. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на данные военной пожарной службы штата Минас-Жерайс.

«Двое из жертв были детьми восьми лет. Четверо других взрослых в возрасте от 31 до 55 лет, а также четверо пожилых людей также не пережили ураган», — говорится в сообщении.

В городе продолжают проводить поиски пропавшего человека, а также других возможных жертв стихии.

В конце декабря тропические ливни устроили в Сочи настоящий хаос. Уровень воды в реках достиг критической отметки. Потоки смывают все на своем пути — машины, деревья, дома. Из-за осадков произошло несколько оползней. По всему городу оказались затоплены трассы, повсюду большие пробки. В ряде районов из-за наводнения в домах отключили подачу электричества, в том числе и в социальные объекты. На время федеральная трасса Сочи — Адлер, главная транспортная артерия региона, оказалась парализована многокилометровыми пробками. Ситуацию на дорогах осложняли поваленные деревья.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе назвали вероятную причину лесных пожаров в Калифорнии. Специалисты проверяют версию.

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