Десять человек погибли в результате оползней в Бразилии

Один гражданин страны числится пропавшим без вести.

Один человек пропал без вести и еще десять погибли в результате оползней в районе города Ипатинга в Бразилии. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на данные военной пожарной службы штата Минас-Жерайс.

«Двое из жертв были детьми восьми лет. Четверо других взрослых в возрасте от 31 до 55 лет, а также четверо пожилых людей также не пережили ураган», — говорится в сообщении.

В городе продолжают проводить поиски пропавшего человека, а также других возможных жертв стихии.

В конце декабря тропические ливни устроили в Сочи настоящий хаос. Уровень воды в реках достиг критической отметки. Потоки смывают все на своем пути — машины, деревья, дома. Из-за осадков произошло несколько оползней. По всему городу оказались затоплены трассы, повсюду большие пробки. В ряде районов из-за наводнения в домах отключили подачу электричества, в том числе и в социальные объекты. На время федеральная трасса Сочи — Адлер, главная транспортная артерия региона, оказалась парализована многокилометровыми пробками. Ситуацию на дорогах осложняли поваленные деревья.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе назвали вероятную причину лесных пожаров в Калифорнии. Специалисты проверяют версию.