Оползни, пробки и разрушенные дома: тропические ливни устроили в Сочи настоящий хаос

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Сотрудники МЧС мобилизовались и ведут работу на особо затопленных участках. По прогнозам синоптиков, погода в ближайшее время не улучшится.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Погода

Сотни затопленных машин, домов, разрушенные дороги — в Сочи. Там ливни не прекращаются уже сутки. Уровень воды в реках достиг критической отметки и продолжает подниматься.

Потоки смывают все на своем пути — машины, деревья, дома. Из-за осадков произошло несколько оползней. Спасатели разбирают грязевые завалы. По всему городу затоплены трассы, повсюду большие пробки.

В центре стихии работает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Вещи, выставленные за забор, — так жители поселка Бестужево готовятся к эвакуации. В любой момент их дома могут уйти под землю, как произошло этой ночью. Оползень сошел после ночных дождей, которые размыли грунт. Жители поселка вовремя успели покинуть свои жилища.

Сразу после оползня образовался огромный провал, видно, насколько почва напиталась влагой. С нижних срезов капает вода. Земля буквально покрылась огромными трещинами, которые шли в направлении домов. Около десяти из них частично или полностью разрушены.

Неожиданный град резко сменился проливными дождями, затопив регион. Реки Херота и Восточный Дагомыс за ночь успели выйти из берегов. Адлерский район, расположенный в устье реки, принял основной удар. Сейчас здесь затоплены дворы, машины по крышу стоят в воде, жители своими силами пытаются спастись от стихии.

В ряде районов города из-за наводнения в домах отключили подачу электричества, в том числе и в социальные объекты. На время федеральная трасса Сочи — Адлер, главная транспортная артерия региона, оказалась парализована многокилометровыми пробками. Ситуация на дорогах города остается весьма напряженной из-за поваленных деревьев.

Сотрудники МЧС мобилизовались и ведут работу на особо затопленных участках. По прогнозам синоптиков, тропические ливни продолжат идти до конца дня.

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Погода
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