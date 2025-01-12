Лишь одна искра: на Западе назвали вероятную причину лесных пожаров в Калифорнии

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Оборванный провод мог стать причиной сокрушительных лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Этот провод нашли на башне, принадлежащей компании Edison International. Связана вышка с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar. Пока неизвестно, повредился кабель до или после начала пожаров. Сейчас Edison International уточняет свою возможную причастность к ЧП.

Лесные пожары в Калифорнии

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Как пишет CNN со ссылкой на пожарный департамент Лос-Анджелеса, по состоянию на 00:00 12 января (11:00 12 января по московскому времени) ситуация следующая:

В Палиседс сгорело 95,72 квадратных километров, локализовано 11%;

В Итоне сгорело 57,13 квадратных километра, локализовано 15%;

В Кеннете сгорело 4,26 квадратных километра, локализовано 90%;

В Херсте сгорело 3,23 квадратных километра, локализовано 76%.

Эвакуация людей из опасных районов продолжается. В первые сутки свои дома в Палисейдс покинули 30 тысяч человек, в следующий день более 130 тысяч жителей этого района и Итон-Каньона получили приказы о необходимости уехать. Причем эвакуация проводится с осложнениями, ведь образуются пробки. Тогда люди бросают машины и пешком покидают город. При этом не все решаются покинуть свои дома.

Глава пожарной безопасности заявил, что ресурсы были рассчитаны на борьбу лишь с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляются сильный ветер. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

Избранный президент США Дональд Трамп обвиняет власти Калифорнии в происходящем. Он призвал губернатора штата Гэвина Ньюсома уйти в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате бушующих пожаров в Калифорнии погибли 16 человек.