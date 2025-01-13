Пользователи ВКонтакте отметили праздники рекордными просмотрами клипов

Общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки. В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковым днем стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут.

Лидирующей платформой по общему времени смотрения стали Smart и Android TV — в среднем 33% от общего времени просмотра в новогодний период.

Наиболее популярными категориями контента стали кино, сериалы и развлекательные шоу VK Originals. Особенно востребованными оказались проекты «Звезды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». Трансляцию балета «Щелкунчик» посмотрели 8,1 миллиона человек.

Создавали контент и поддерживали авторов

2 января VK Клипы достигли рекорда в три миллиарда просмотров в сутки, что на 150% больше, чем годом ранее. Количество созданного контента в праздничные дни увеличилось в 13 раз по сравнению с прошлым годом.



В праздничные дни пользователи активнее поддерживали авторов с помощью VK Donut: количество донатов выросло на 42% по сравнению с предпраздничной неделей. Количество просмотров постов в ленте ВКонтакте увеличилось в полтора раза. Клипы из ленты смотрели на 41% чаще, чем неделей ранее, и на 82% больше, чем в прошлом году.

За праздничные дни было опубликовано 42 миллиона историй — на 52% больше, чем в предпраздничный период. Пользователи поставили 1,1 миллиард лайков к постам сообществ — на 48% больше, чем перед праздниками. Лидерами среди тематик сообществ в новогодние дни стали «Развлечения», «Увлечения и хобби» и «Образование».

Знакомились и общались

В праздники пользователи активнее знакомились. На каникулах они провели в VK Знакомствах на 47% больше времени, чем в предпраздничную неделю. Количество регистраций выросло на 41%, а «мэтчей» — на 44%. Пользователи могли поставить на анкету специальную отметку, чтобы поделиться планами на совместный зимний досуг. Самые популярные варианты: просмотр фильмов — 23%, поедание мандаринов — 20% и встречи за чашкой какао — 17%.



В VK Мессенджере отправили 241 миллиона аудиосообщений, а количество видеосообщений выросло до 33 миллионов, что на 40% больше, чем в предпраздничную неделю. Пользователи поставили 182 миллионов реакций на сообщения, из них сердец на 36% больше, чем в предновогодний период.

Пользователи позвонили друзьям и близким 28 миллионов раз — на 40% больше, чем неделей ранее. Онлайн-встречи совмещали с развлекательным досугом: 43 тысячи звонков были организованы в режиме совместного просмотра видео — на 44% больше по сравнению с предпраздничной неделей.

Тренировались и шагали

1 января в 00:01 стартовала танцевальная тренировка под трек популярной корейской группы NCT U — Baggy Jeans, став самой ранней в 2025 году. В VK Шагах самым активным днем праздников оказался 30 декабря, когда пользователи прошли 45 миллиардов шагов. Самым спокойным стало 8 января — 35,4 миллиарда шагов.