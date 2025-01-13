Мелитополец признал вину по делу об отравлении летчиков в Армавире

Обвиняемый по делу об отравлении выпускников Армавирского летного военного училища Егор Семенов признал свою вину в ходе судебного заседания. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Борис Карягин.

«Да, ваша честь. В полном объеме», — ответил Семенов на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.

Как выяснило следствие, уроженец города Мелитополь Семенов стал гражданином России в 2022 году, а в апреле 2023-го его завербовали спецслужбы Украины. В октябре мужчина по заданию кураторов доставил отравленный торт и алкогольные напитки на встречу выпускников Армавирского военного авиационного училища. За реализацию этого плана Семенову пообещали 400 тысяч рублей.

Военные заподозрили неладное, получив десерт, который никто из них не заказывал. Они не стали его открывать и передали продукты в полицию. Оперативникам удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Он признался, что в торте и напитках содержится сильный яд. Погибнуть могли почти 80 человек.

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