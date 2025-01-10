Пособник СБУ получил 11 лет за попытку поджечь ж/д пути в Крыму

Диверсант сам предложил помощь украинским спецслужбам

Одиннадцать лет лет за попытку теракта на железной дороге — суд сегодня огласил приговор жителю Севастополя.

Как выяснилось, он сам вышел на СБУ. Получил от украинских кураторов деньги и купил горючую жидкость. Но его планы сорвали сотрудники российской службы безопасности. Диверсанта задержали прямо на месте, где он планировал совершить поджог.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Транссибирской магистрали.