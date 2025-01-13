«Закладывается в семье»: ожирение часто связано с рядом психологических проблем

Несбалансированное питание также привод к немалому количеству сложностей.

Неправильные пищевые привычки в детстве могут привести к ожирению во взрослом возрасте. Об этом бариатрический хирург Александр Неймарк сообщил в беседе с Lenta.ru

Неймарк с тревогой отметил, что в последнее время в России наблюдается значительное увеличение числа людей с ожирением — этот показатель возрос на десять процентов. Особенно примечательна ситуация с детьми: за последний год было выявлено 108 тысяч новых случаев. Эта статистика вызывает серьезные опасения и требует внимания со стороны медицинских работников, родителей и общества в целом.

Не всегда проблема ожирения кроется в физиологических нарушениях, таких как эндокринные расстройства. Хотя эти медицинские аспекты, безусловно, имеют значение и могут оказывать влияние на обмен веществ, существует множество других факторов, которые играют не менее важную роль в развитии этой проблемы.

«Как правило, питание и все, что с ним связано, закладывается в семье», — отметил специалист.

Бариатрический хирург объяснил, что если родители питаются нерегулярно и несбалансированно, то, к сожалению, это поведение может легко копировать и ребенок. Дети, как правило, подражают взрослым, которые их окружают — именно поэтому неправильно организованное питание родителей может стать основой для формирования нездоровых привычек у их детей. В результате может возникнуть ситуация, когда здоровье крохи оказывается под угрозой, а в конечном счете это приведет к набору лишнего веса.

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