Лень, скука и бездействие: почему современные подростки ничего не хотят

Подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов в жизни каждого человека. На этом этапе молодые люди сталкиваются с множеством вопросов и выборов, связанных с образованием, карьерой, личными отношениями и самопознанием.

Важно помочь подросткам разобраться в себе, своих желаниях и способностях, чтобы они могли найти свой жизненный путь.

Почему современные подростки более инфантильны и как родители могут помочь им найти себя, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, ведущий специалист Института современной психологии Жанна Абрамова.

Почему современным подросткам скучно

Причины скуки современных подростков коренятся в быстром ритме жизни и доступности информации. Парадоксально, но в эпоху бесконечных развлечений и технологий молодые люди ощущают пустоту внутри. Постоянное прокручивание ленты соцсетей, разнообразные видеоигры и сериалы создают иллюзию насыщенной жизни, однако истинный интерес и глубокие эмоции часто остаются не испытанными.

К тому же подростки сталкиваются с высоким уровнем давления со стороны сверстников и родителей, что отчуждает их от собственных желаний и мечтаний.

«Современным подросткам сейчас скучно жить, потому что стерты, к сожалению, общие ориентиры. В психологии это называется коллективный разум — когда у детей нет еще собственной цели, и они не понимают, кто они. Им пытаются навязать их путь, либо, наоборот, стирают, предоставляя выбор самому. А подросток сам ничего пока не может выбрать, он еще не разобрался, что ему интересно. Поэтому при отсутствии интереса и коллективного разума ребенок начинает искать себя, но не находит. Далее он разочаровывается в себе, в жизни и в других людях. Часто это приводит к депрессии», — сообщает Жанна Абрамова.

Как поясняет специалист, подростковая депрессия основана на том, что ребенок пока не понимает, как ему быть. Это некий ступор, когда он не может дальше двигаться, выбирать, не в силах решить, как дальше действовать. Поэтому включаются своеобразные инстинкты: лежать, сдаваться и прятаться.

«Это не клиническая форма депрессии. Такое состояние — это становление своего пути. Желание лечь, полежать и подумать, как действовать дальше, как понять и почувствовать себя для того, чтобы пришло какое-то решение», — уверена психолог.

Вдобавок ко всему, многие также не находят смысла в традиционных формах досуга — чтении книг или занятии спортом, что еще больше усугубляет их состояние. В этой бездне скуки скрываются, например, возможности для творчества и самовыражения, но ее необходимо научиться преодолевать.

Чем современные подростки отличаются от советских

Современные подростки значительно отличаются от своих советских сверстников не только в образе жизни, но и в мировосприятии. В условиях открытости информации молодое поколение сегодня имеет доступ к множеству точек зрения, что формирует более критическое мышление и индивидуальность. В отличие от советских подростков, которые воспитывались в атмосфере коллективизма и четкой идеологии, современные молодые люди чаще стремятся к самовыражению и разнообразию.

«У советских подростков была дисциплина и такие понятия, как честь, достоинство и совесть. Я по себе помню, как мы двигались по определенным для нас ориентирам. Светлое будущее, конечно, для каждого было свое, но мы знали, что оно точно есть, и мы обязательно к нему дойдем», — рассказывает эксперт.

Подростки же 90-х находились в процессе выживания. В то время развивалась сила духа и свое мнение, инстинкт доминирования и желание властвовать.

«В 90-х светлое будущее развалилось, и дети стали видеть, как тяжело живется родителям. Родители не понимали, чем заниматься и как зарабатывать. Поэтому все ориентиры были сбиты, в том числе и у подростков. Кто-то пошел в коммерцию, а многие присоединились к группировкам и стали искать возможности прямо на улице», — продолжила специалист.

Но уже в нулевых появилось огромное количество возможностей: гаджеты, заграничные поездки, интернет. То есть то, с чем человечество еще раньше не сталкивалось. С тех пор виртуальный мир стал неотъемлемой частью жизни современных подростков.

«Современные дети не живут в дефиците. У них нет ориентиров и нет не понимания, к какому светлому будущему мы двигаемся. Дети уже все имеют и все попробовали. То есть они не понимают, что еще может быть лучше, чем есть сейчас. При этом родители также до сих пор не понимают, как жить, кем быть и как зарабатывать», — прокомментировала психолог.

Почему современные подростки более эгоистичны

Современные подростки стали более эгоистичны и инфантильны, чем когда-либо. Прежде всего, растущее влияние технологий и социальных сетей создает подходящую для этого среду.

«Молодежь сейчас вся воспитывается через интернет. Поэтому самой актуальной профессией является блогер. Соответственно, подросткам кажется, что это та работа, о которой они мечтали. Обучение не требуется, а деньги приходят сами собой. Там можно петь, разговаривать и веселиться. Но у подростков в соцсетях мало что получается, потому что у них не хватает силы духа, они не умеют самовыражаться, плюс там огромная конкуренция. А идти трудиться уже не хочется. И когда человеку предоставляют выбор — что-то делать или не делать, конечно, мозг выбирает ничего не делать. Так человек теряет себя. И поэтому сейчас подростки долго находятся в поиске своей идентичности», — поясняет эксперт.

Кроме того, в современном мире половина населения идет в то развитие, где они прислушиваются в первую очередь к себе и выражают свое мнение. Любые современные психологические курсы обучают именно индивидуальности. То есть сначала идет «я» и становление себя на первое место, и только потом партнеры, дети и родители, что является своеобразным постулатом текущего времени.

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«Сейчас сами родители стали эгоистами. Они мало считаются с близкими и с социумом. Например, все реже уступают место в общественном транспорте или не вступаются за тех, кого обижают на улице. Родители учат ребенка не вмешиваться в такие ситуации, говоря: „Без нас разберутся“. Поэтому ребенок вырастает с ощущением того, что за него тоже никто не заступится, и он должен думать только о себе. К сожалению, сейчас такое социальное воспитание», — утверждает Жанна Абрамова.

В свою очередь, инфантилизм подростков также влияет на развитие молодого человека в условиях общества. Прогресс технологий может аналогично отрицательно влиять и задерживать процесс взросления. Изоляция, создаваемая виртуальными пространствами, приводит к тому, что подростки иногда предпочитают общение в сети реальному взаимодействию, что затрудняет формирование навыков, необходимых для взрослой жизни.

Кроме того, семейные отношения играют ключевую роль в этом процессе.

«Если подростка обижали друзья или учителя, то все это превращается в огромный ком обиды и в обвинения других людей, где все становятся виноваты. И в этой правоте через обиду человек начинает жить, зарождая инфантилизм. В дальнейшем, когда дело коснется ответственности или необходимости принятия решений, человек будет не способен ничего решить. К другим людям он также не обратится за помощью, так как считает их виноватыми. Соответственно, человек впадает в инфантилизм, бездействие, разочарование и снова в обиду. И так по кругу», — рассказывает специалист.

Но вместе с тем и переизбыток опеки со стороны родителей может привести к формированию зависимости, когда подросток чувствует себя не готовым к самостоятельной жизни. Лишение ответственности и возможность избегать трудностей лишает их опыта, так необходимого для формирования взрослой личности.

Как помочь подростку найти свой путь

Помощь подростку в поисках своего пути — это трудная и ответственная задача, которую можно решить разными способами: обратиться к специалисту или найти решение проблемы своими силами.

Как считает эксперт, психология может помочь подростку стать более заметным и наработать собственные навыки, которые будут проявляться в характере человека.

Первое, что стоит сделать, — создать атмосферу доверия и поддержки. Ребенок должен чувствовать, что его мнение ценно, а чувства важны. Необходимо задавать открытые вопросы о его увлечениях, мечтах и страхах. Родителям следует понять, что именно его интересует, а не навязывать собственные идеи.

«Я советую почаще задавать ребенку вопросы: „Что хочешь лично ты? Как лично ты видишь эту ситуацию? Что для тебя кажется правильным, а что нет?“ Как правило, родители не спрашивают у подростка, как бы он хотел поступить. Максимум ему предоставляют выбор, например, чай или кофе, сначала уроки, а потом гулять, либо наоборот. У детей сейчас отсутствует критическое мышление. Они принимают инструкции, но сами решить не могут», — уверена психолог.

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Также необходимо помнить о значимости самостоятельного выбора. Например, позволить подростку делать ошибки и учиться на них. Но при этом поддерживать его в трудные моменты. Таким образом, он сможет развивать собственную уверенность и принимать решения, основываясь на своем внутреннем голосе.

«Необходимо понять, что именно я решил носить эту одежду и эту прическу, я сам решил так питаться и чему-либо обучаться. То есть очень важно всем без исключения подросткам и взрослым задавать себе вопросы. „Это чье? То, чем я занимаюсь, откуда ко мне пришло? То, что я сейчас чувствую, эти чувства мои или навязанные?“. Это первоочередное, чему нужно учиться самому и учить детей — отделять свое от навязанного», — сообщает Жанна Абрамова.

Кроме того, действенным способом может стать ознакомление подростка с различными возможностями — профессиональными ориентирами, творческими занятиями или волонтерством. Разнообразие опыта поможет ему осознать, что мир полон возможностей. Основываясь на этом, родители смогут предложить ему пройти курсы или мастер-классы, связанные с его интересами.

Наконец, стоит создать круг общения с разнообразными людьми или расширить его горизонты и помочь в поисках собственного пути. Главное — быть рядом и поддерживать, но не навязывать свои представления о том, каким должен быть этот путь.

Найти свой путь в жизни — это процесс, который требует времени, терпения и самопонимания. Важно помнить, что каждый человек уникален со своими способностями и стремлениями. Поэтому подростку стоит искать в себе то, что делает его счастливым, и шаг за шагом двигаться в направлении своей мечты. А чтобы он не оказался в постоянном поиске себя, поддержка со стороны родителей поспособствует осознать свои цели, сформировать жизненные планы и стремлению к их осуществлению — это поможет им найти свое место в мире и по-настоящему раскрыть свой потенциал.