«Я решил две задачи»: Байден подвел итоги своего президентства в прощальной речи

Пока еще лидер США в очередной раз поблагодарил себя и свою администрацию за успешную работу. Однако тактично умолчал о провалах во внешней политике. Мы проанализировали его выступление.

Накачка Украины западным оружием могла спровоцировать ядерный конфликт с Россией, но США этого не допустили. О собственных заслугах на посту президента в своей прощальной речи рассказал Джо Байден. Он в очередной раз похвалил себя и свою администрацию за успешную работу. Правда, о провалах во внешней политике он красноречиво промолчал. Последнее выступление Байдена внимательно изучил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Господин Байден даже не знал, что произносит эту речь в Старый Новый год. Американцу трудно объяснить, что это. Престарелому экс-президенту тем более. Вышло символично: год новый, Байден старый. Во всех смыслах.

«Мы находимся в точке перелома. Период после холодной войны закончился, началась новая эра. За эти четыре года мы столкнулись с кризисами. И прошли через испытания», — сказал Байден.

Был такой советский фильм «Прощальная гастроль артиста». Название здесь очень подошло бы. Байден делал драматичные паузы и вглядывался в воображаемую толпу, зачитывая текст, который ему приготовили авторы сценария.

«Благодаря нашей администрации Соединенные Штаты выигрывают мировое соревнование. По сравнению с тем, что было четыре года назад, США сильнее. Наши противники и конкуренты — слабее», — сказал Байден.

«Знаете, больше всего мне сразу показалось, что если послушать речь Джо Байдена, то можно подумать, что в следующий понедельник он будет приведен к присяге на второй срок. Это было очень позитивно. Казалось, что он добился большого успеха. Однако реальность такова, что в результате четырех лет политики Джо Байдена его партия была разгромлена», — сказал политолог Гарланд Никсон.

К таким выводам пришла и ведущее американское СМИ. Как пишет The Washington Post, Байден покинет свой пост на следующей неделе с необычно низкими рейтингами одобрения за несколько десятилетий. Но, возможно, дедушка в силу возраста об этом не знает. Поэтому говорит, что написано. Вот как он справился с президентом РФ Владимиром Путиным, например.

«Мы помогли украинцам остановить Путина, и теперь, почти три года спустя, Путину не удалось подчинить себе Украину. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, но и впервые в Азии», — сказал Байден.

От главы США хотелось бы более четких формулировок, желательно с фактами. Ну ладно, а что у вас с Китаем?

«Эксперты предсказывали, что китайская экономика превзойдет нашу. Согласно многим прогнозам, это произойдет к 2030 году. Но мы сказали: „Нет“. Если мы инвестируем в себя, защитим наших рабочих и технологии, этого не случится», — сказал Байден.

Тут проблема в том, что это уже не ваше дело, господин Байден. Вам осталась неделя. В смысле президентства.

«Его администрация, к сожалению, потерпела неудачу в ряде внешнеполитических вопросов. Очевидно, что он не смог разрешить (конфликт. — Прим. ред.) между Россией и Украиной. Очевидно, что он не смог разрешить, по крайней мере до сих пор, ситуацию с заложниками в Газе. И у нас по-прежнему очень серьезные трудности с Китаем», — говорит политолог Брюс Маркс.

Байден при этом, доигрывая роль мирового жандарма, рапортует об успехах: мол, не подтолкнул мир к ядерной пропасти.

«Я решил две задачи: первая — объединить мир и защитить Украину. Другая — избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими задачами», — сказал Байден.

Уже хорошо. Но в любом случае — круг Байдена замкнулся. Придет Трамп — и будет по-другому. Хуже или лучше — кто знает. Но по-другому. А вам, господин Байден, спасибо. И до свидания.