Шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

Шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) во время новогодних праздников. Теперь по маршруту следуют уже десять таких электропоездов. Об этом сообщается на mos.ru.

«Сегодня более 80 современных электропоездов „Иволга“ курсируют по МЦД. Они обеспечивают комфортные поездки и высокие стандарты обслуживания для миллионов пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Иволга» — современный поезд отечественного производства. Он состоит из 11 вагонов, которые могут перевозить более 2,5 тысячи пассажиров одновременно. Поезда этой серии играют ключевую роль в совершенствовании транспортной инфраструктуры Москвы. Как подчеркнул Ликсутов, «Иволги» являются лучшим решением для маршрутов в городе с интенсивным пассажиропотоком. Подробнее о прочих изменениях в Москве читайте в материале 5-tv.ru.

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