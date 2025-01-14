Шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Уже более 80 таких составов курсируют по Московскому центральному диаметру.

Шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) во время новогодних праздников. Теперь по маршруту следуют уже десять таких электропоездов. Об этом сообщается на mos.ru.

«Сегодня более 80 современных электропоездов „Иволга“ курсируют по МЦД. Они обеспечивают комфортные поездки и высокие стандарты обслуживания для миллионов пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Иволга» — современный поезд отечественного производства. Он состоит из 11 вагонов, которые могут перевозить более 2,5 тысячи пассажиров одновременно. Поезда этой серии играют ключевую роль в совершенствовании транспортной инфраструктуры Москвы. Как подчеркнул Ликсутов, «Иволги» являются лучшим решением для маршрутов в городе с интенсивным пассажиропотоком. Подробнее о прочих изменениях в Москве читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин показал будущие станции метро «Крымская» и «ЗИЛ». На стене одной из них появится барельеф с подвеской в форме российского полуострова.

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