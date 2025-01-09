Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

За прошедший год дорожный каркас Москвы стал больше более чем на 100 километров. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«На карте Москвы появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а еще 15 новых пешеходных переходов», — написал мэр.

В марте после реконструкции открыли движение по развязке на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицей Верхние Поля, увеличив ее пропускную способность в 1,5 раза. Тогда же появился путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра МЦД рядом с аэропортом Шереметьево, развязка на шоссе в сторону аэропорта, эстакада — съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра города, а также съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева».

В августе завершили строительство очередного участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, продлив ее от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига.

Месяцем открытий стал сентябрь. Тогда появился велопешеходный мост через Яузу, соединивший расположенные на двух берегах объекты университетского кластера Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Кроме того, завершили программу реконструкции развязок на МКАД, открыв движение по Алтуфьевской развязке. Устаревшую развязку клеверного типа заменили современными направленными съездами с большей пропускной способностью.

Первую очередь дублера Калужского шоссе — трассы Мамыри — Пенино — Шарапово (Новомихайловское шоссе) в ТиНАО также открыли в сентябре. Дорога улучшила транспортную доступность для 320 тысяч человек, проживающих в Коммунарке, Филимонковском районе и Троицке.

«Запустили участок Московского скоростного диаметра от МКАД до Варшавского шоссе, включая тоннель, эстакаду со съездом с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области и автомобильный мост через реку Битцу», — рассказал Собянин.

В начале декабря в районе станции Бескудниково открыли путепровод через пути МЦД-1, который соединил Северный и Северо-Восточный округа Москвы, а незадолго до Нового года — новый автодорожный тоннель под железнодорожными путями четвертого Московского центрального диаметра, связавший улицы Двинцев и Складочную, а также Бутырский район и Марьину Рощу.

В конце декабря состоялось открытие автомобильного моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева протяженностью 231 метр. Он соединил между собой не только два района (Филевский Парк и Хорошево-Мневники), но и два округа (ЗАО и СЗАО). Новый мост позволит жителям комфортно добираться до станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро и свяжет территорию Мневниковской поймы с национальным космическим центром. Был также открыт один пешеходный переход.