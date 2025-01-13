Собянин показал будущие станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

На стене одной из них появится барельеф с подвеской в форме российского полуострова.

Собянин показал будущие станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

Фото: mos.ru

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Мэр Москвы Сергей Собянин показал, как будут выглядеть будущие станции метро «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии. Кадры он опубликовал в Telegram-канале.

«Крымскую» выполним в морской тематике. На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц», — написал Собянин.

При этом светильники на путевых стенах выполнены в виде судовых иллюминаторов. Также на стене главного фасада первого вестибюля будет оформлен барельеф с подвеской в форме Крыма.

Для станции «ЗИЛ» в качестве фона будет использован черный цвет, а для деталей — белый, серый, синий и красный. На путевых стенах будет исполнена художественная композиция, отображающая историю развития завода имени Ленина (ЗИЛ). Панно планируют выполнить в технике печати на стекле.

Прежде Собянин сообщил о планах развития московских трамваев в 2025 году. В прошлом году на трамваях совершено более 190 миллионов поездок. Это почти на 20% выше показателей 2023-го. В том числе планируется запустить трамваи по проспекту Академика Сахарова между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Благодаря этому решению удастся связать два отдельных трамвайных сегмента и создать новые диаметральные маршруты через центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 километров дорог было построено в Москве за 2024 год. По словам Собянина, в ближайшие два года построят еще около 170 километров дорог и 31 искусственное сооружение.

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Собянин показал будущие станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

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