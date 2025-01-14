Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по зданию Минобороны Израиля

В движении уточнили, что цель была поражена.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве. Обстрел был произведен во время третьей за 12 часов атаки по израильской стороне. Об этом сообщила пресс-служба движения в Telegram-канале.

«Вооруженные силы провели военную операцию по Министерству обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.) с помощью баллистической ракеты гиперзвукового типа «Палестина-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что системы-перехватчики не остановили ракету хуситов, цель была поражена.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

В конце декабря 2024 года, как сообщал 5-tv.ru, стало известно о гибели 50 человек, включая пятерых медицинских работников, на севере сектора Газа. Армию Израиля обвиняют в бомбежке госпиталя, а также машины с палестинскими журналистами. Организации по защите свободы СМИ открыто заявляют, что Израиль устроил «массовое убийство» журналистов в Газе.

Ранее 5-tv.ru писал, что минимум 28 человек погибли в секторе Газа при обстреле Израиля.