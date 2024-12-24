Израильская армия нанесла удар по госпиталю в секторе Газа

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Сейчас больница, где находится около 500 пациентов, окружена танками ЦАХАЛ.

Фото, видео: Reuters/Amir Cohen; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия Израиля ударила по госпиталю на севере сектора Газа. Сообщают, что около 20 человек пострадали.

Для атаки впервые использовали два наземных дрона. Они привезли к территории учреждения взрывчатку. Удар произошел вскоре после того, как израильская армия приказала закрыть госпиталь.

Обычно такие атаки ЦАХАЛ обосновывает якобы связью медучреждений с ХАМАС. При этом армия еврейского государства не дает ответ, что делать пациентам при закрытии госпиталя. Сейчас в нем находится свыше 500 человек, в том числе персонал и новорожденные дети.

Ранее учреждение уже не раз подвергалась обстрелам со стороны Израиля, а теперь и вовсе окружено танками.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

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