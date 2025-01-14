Лавров назвал суверенным решение Армении начать процесс вступления в ЕС

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 1 0

Еревану стоит взвесить все за и против.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение Армении о начале процесса вступления в Евросоюз (ЕС) является суверенным, но Еревану стоит взвесить все за и против. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году.

«Безусловно, решение легитимного армянского руководства о том, чтобы начать процесс присоединения к любой международной структуре, где Армению ждут, — это суверенное решение. Но взвесить все за и против — это тоже ответственность армянского правительства», — отметил он.

Лавров также упомянул высказывание вице-премьера РФ Алексея Оверчука, когда он заявлял, что членство Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо. То есть нельзя иметь свободные границы для товаров и с Брюсселем, и с Москвой. Это две разные несовпадающие зоны свободной торговли.

Также Лавров считает суверенным решение подписать Ереваном документ о стратегическом партнерстве с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что РФ не диктует Армении, с кем ей сотрудничать.

Помимо этого, политик уточнил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян может в ближайшем будущем появиться в России по приглашению.

По словам Лаврова, отношения между РФ и Арменией в данный период непростые, но они всегда опираются на фактор дружественных народов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство Армении ведет страну в европейскую западню. Армения объявила о повороте на Запад.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

17:22
«Команда профессионалов»: Ковальчук рассказал о работе Счетной палаты и ее кадрах
17:10
Лавров назвал суверенным решение Армении начать процесс вступления в ЕС
16:58
Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
16:55
Писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии над несколькими женщинами
16:37
«Каждый найдет то, что ищет»: круглосуточные храмы предлагают открыть в России
16:30
ВСУ потеряли более 460 боевиков в Курской области за сутки

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год