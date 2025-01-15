Эффектное появление: Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде

Голливудский актер эффектно заехал на премьеру фильма в Лондоне.

Известный актер Голливуда Тимоти Шаламе выехал на ковровую дорожку на электрическом велосипеде с объемной яркой корзиной. Так он решил прибыть на премьеру фильма-биографии «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане в лондонском кинотеатре BFI Southbank.

На кадрах видеоролика Тимоти въезжает на двухколесном транспорте. Велосипед бело-лаймового цвета оказался несколько грязным в свете камер, что актеру после остановки потребовалось некоторое время, чтобы его припарковать. Оставив средство для передвижения прямо на красной дорожке, Шаламе достал телефон из внутреннего кармана пиджака.

Девушка знаменитости — американская модель Кайли Дженнер не сопровождала бойфренда. По всей видимости, пара старается сохранить роман от нежелательных обсуждений.

В презентуемом фильме Тимоти предстал в образе культового исполнителя в молодости.

«Я мало что знал о Дилане, но теперь, проработав над этим так долго, я действительно восхищаюсь творчеством Боба. Этот человек оказал такое влияние на культуру, и этот фильм и эта роль — то, чем я больше всего горжусь», — заявил Шаламе.

Рядом с Тимоти на ковровой дорожке была партнерша по проекту актриса Моника Барбаро, сыгравшая певицу Джоан Баэз. В отличие от молодого актера она держалась более официально.

Напомним, сюжет фильма повествует о начале музыкальной деятельности Боба Дилана, ее трансформации от фолка к року и выступлении исполнителя на фестивале фолк-музыки в Ньюпорте. Критики посчитали игру Тимоти достойной. Сам актер рассказал о том, что оставался уверенным во время съемок, так как позаботился об улучшении вокальных навыков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллеги Тимоти Шаламе считают его токсичным.