Детская бессонница: как решить проблемы со сном у малышей и подростков

Сомнолог Мелехин: дети могут страдать от бессонницы из-за сильного стресса
Фото: 5-tv.ru
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Сложности с засыпанием, ночные страхи и тревожные сновидения — новые вызовы для родителей, о которых рассказал сомнолог Алексей Мелехин.
Современные дети все чаще сталкиваются с нарушениями сна, и эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов. Когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с aif.ru подчеркнул, что крайне важно своевременно выявлять причины этих нарушений, чтобы избежать негативных последствий в будущем.
Многие дети просыпаются среди ночи, плачут и испытывают трудности при повторных попытках уснуть. Одним из тревожных симптомов бессонницы у детей является сонный паралич, когда малыш не может двигаться и испытывает затруднения с дыханием. Также наблюдаются случаи остановки дыхания во сне (апноэ) и синдром беспокойных ног, что добавляет беспокойства родителям.
Причинами этого могут быть сенсорные перегрузки, связанные с использованием гаджетов, а также отсутствие ритуалов отхода ко сну. Дети, просыпаясь, часто начинают плакать и испытывают страх, что мешает им снова уснуть.
Дошкольники нередко перегружены впечатлениями от кружков и общения со сверстниками, в то время как школьники сталкиваются с давлением со стороны родителей и требований учебного процесса. Это приводит к тому, что многие дети засыпают поздно, испытывая при этом стресс и тревогу.
Некоторые дети пытаются справиться с проблемами сна самостоятельно, прибегая к различным методам успокоения, таким как расчесывание кожи или создание белого шума при помощи воды. Однако такие действия могут сигнализировать о более серьезных проблемах, и родителям следует вовремя обратить на них внимание.
Чаще дети не ассоциируют сон с безопасностью, что приводит к состоянию разбитости и повышенному риску заболеваний. Это также негативно сказывается на успеваемости в школе и общем развитии ребенка.
Если родители замечают, что у их ребенка возникают проблемы со сном, важно не игнорировать эти сигналы. Необходимо пересмотреть режим дня, установить ритуалы отхода ко сну и, при необходимости, обратиться за помощью к специалисту.
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