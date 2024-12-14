Посыпаться здоровым: как выбрать правильные постельные принадлежности

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Подушка должна поддерживать правильное положение головы и шеи

Посыпаться здоровым: как выбрать правильные постельные принадлежности

Фото: www.globallookpress.com/James Balston

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На самом деле, все очень индивидуально.

Выбор правильных постельных принадлежностей сильно влияет на качество сна. О том, на чем нужно спать, чтобы просыпаться здоровым, Газете.ру рассказала ортопед Наталия Нефедова.

По словам врача, необходимо, чтобы подушка поддерживала правильное положение головы и шеи. Идеальная высота для женщин — от десяти сантиметров, для мужчин — от 13 сантиметров.

«Тем, кто спит на спине или животе, нужно ориентироваться на нижнюю границу этого диапазона, а тем, кто на боку — измерить длину плеча и добавить 1-2 сантиметра», — пояснила Нефедова.

Она также отметила, что менять подушку необходимо раз в 2-3 года — в ней за это время копится пыль и аллергены, что, естественно, пагубно сказывается на здоровье.

Что касается одеяла, то оно должно быть шире, чем кровать, чтобы можно было укрыться и одному, и вдвоем, при необходимости. Также немаловажны стяжка и тип шитья. По словам эксперта, правильная техника улучшает теплоизоляцию изделия, а также продлевает срок его службы.

Немаловажны и материалы, из которых сшито постельное белье.

«Хлопок воздухопроницаем и гипоаллергенен, лен прочен и хорошо регулирует температуру, сатин мягкий и гладкий. Качественное белье должно быть приятным на ощупь для конкретного человека, сохранять форму после стирки и не вызывать аллергии», — заявила Нефедова.

Летом можно использовать легкие ткани, к примеру, бамбук, а зимой — теплые, например, фланель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что короткий световой день, низкая температура воздуха и нехватка кислорода — основные причины сонливости в зимний период.

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