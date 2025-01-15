Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

Мальчик принес из дома пистолет и воспользовался им на уроке физкультуры.

Школьник выстрелил в одноклассников из «пневмата» в ЕАО

Фото: 5-tv.ru

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Школьник 13 лет выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета калибра 4,5 миллиметра в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все случилось в поселке Волочаевка-2 Смидовичского района. Семиклассник достал «пневмат» во время урока физкультуры, когда школьники катались на лыжах. Мальчик несколько раз выстрелил в сторону одноклассников. Одному из них он попал в лицо, у пострадавшего диагностировали ушиб.

Как уточнил собеседник, этот пистолет купила мама для самообороны от бродячих собак. Правоохранители провели профилактическую беседу со школьником и его родительницей. В отношении матери непоседы составлен административный протокол.

Прежде 16-летний подросток в Курске, вооруженный молотком, ворвался в школу в балаклаве и шляпе. Он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Охранник задержать школьника не смог. В результате случившегося никто не пострадал.

Несмотря на то, что школьнику удалось скрыться с места происшествия, правоохранительные органы быстро установили его личность и вскоре задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьник в Подмосковье украл с банковской карты учительницы 200 тысяч рублей. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

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Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета

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