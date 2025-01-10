В балаклаве и с молотком в руках: в Курске подросток пытался поджечь школу

Злоумышленник успел скрыться, но полицейские оперативно установили его личность.

В Курске задержан 16-летний подросток, который пытался устроить пожар в школе № 54. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что ЧП произошло рано утром. Подросток, вооруженный молотком, ворвался в школу в балаклаве и шляпе.

«Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения», — отмечается в Telegram-канале.

Дежуривший охранник последовал за юношей, однако тот успел выбежать из школы, разбив перед этим входную дверь. Сумку с жидкостью для розжига и ножами он оставил внутри.

Как сообщила Волк, в результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на то, что злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, правоохранительные органы быстро установили его личность.

Вскоре подростка задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростки избили сотрудника пункта выдачи в Москве ради кражи телефона. Нападавшие проследовали на склад и украли мобильное устройство стоимостью более 90 тысяч рублей.