В балаклаве и с молотком в руках: в Курске подросток пытался поджечь школу
В Курске 16-летний подросток пытался поджечь школу
Фото: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD
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Злоумышленник успел скрыться, но полицейские оперативно установили его личность.
В Курске задержан 16-летний подросток, который пытался устроить пожар в школе № 54. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Уточняется, что ЧП произошло рано утром. Подросток, вооруженный молотком, ворвался в школу в балаклаве и шляпе.
«Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения», — отмечается в Telegram-канале.
Дежуривший охранник последовал за юношей, однако тот успел выбежать из школы, разбив перед этим входную дверь. Сумку с жидкостью для розжига и ножами он оставил внутри.
Как сообщила Волк, в результате инцидента никто не пострадал. Несмотря на то, что злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, правоохранительные органы быстро установили его личность.
Вскоре подростка задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подростки избили сотрудника пункта выдачи в Москве ради кражи телефона. Нападавшие проследовали на склад и украли мобильное устройство стоимостью более 90 тысяч рублей.
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