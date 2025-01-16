Педиатр назвал воду подходящим средством для профилактики инфекций у детей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Педиатр Бережанский призывает родителей не забывать о важности питьевого режима

Вода — простое средство для профилактики инфекций у детей

Фото: 5-tv.ru

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Соблюдение питьевого режима особенно важно зимой.

Дети, посещающие детский сад и школу, часто подвержены сезонным заболеваниям, так как в коллективе легко заразиться инфекцией. Родители нередко готовы тратить деньги на дорогие профилактические средства от ОРВИ, забывая о простых и доступных методах, таких как регулярное питье простой воды.

Врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы Павел Бережанский поделился с aif.ru, что недостаток жидкости может привести к пересыханию слизистых оболочек носоглотки и снизить их защитные функции.

«Вода чисто механически помогает смывать вирусы и бактерии, которые находятся на слизистых», — поясняет специалист.

Для поддержания здоровья детей особенно важно соблюдать питьевой режим, тем более в холодное время года, когда воздух в помещениях становится сухим из-за работы отопительных приборов.

«В идеале пить каждый час-полтора по одному глоточку. Вода у ребенка должна всегда быть в доступе», — говорит собеседник.

Бережанский предлагает ставить бутылочки в комнате на видное место и класть в школьный рюкзак.

Врач также уточняет, что утолять жажду желательно простой водой, а не соками или газировками. Родителям стоит приучить детей к регулярному употреблению обычной воды для поддержания здоровья и профилактики инфекций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как водный баланс влияет на жизнь.

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