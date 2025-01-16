«Энергия в кредит»: сколько чашек кофе можно пить в день

Самый полезный — без сахара.

Для миллионов россиян утро без чашки ароматного кофе — нечто немыслимое. Диетолог и гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова рассказала URA.RU, когда кофе начинает вредить организму.

По словам эксперта, ежедневное потребление кофе не только допустимо, но и может быть полезным. Научные исследования показывают, что кофе помогает в профилактике окислительного стресса, борьбе с сахарным диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами. Однако важно соблюдать умеренность, так как избыточное потребление напитка может привести к негативным последствиям для здоровья.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, безопасная доза кофеина составляет до 400 мг в день, что приравнивается к одной-четырем чашкам. Тем не менее диетолог советует ограничиться двумя порциям в день, чтобы избежать дефицита витамина B1 и истощения нервной системы.

Специалист также отметила, что добавление сахара негативно отразится на пользе кофе.

«Самое зло — это добавленный сахар, сироп и прочее. Это нужно очень четко понимать», — добавила Дианова.

Интересно, что кофе может быть полезным в сочетании с мясными блюдами, поскольку органические кислоты в напитке способствуют лучшему перевариванию белков.

«Иногда чашечка кофе к стейку — это отличное решение», — заключила диетолог.

Оптимальное время для первой чашки — утро, но не натощак. Вторая чашка может быть выпита в полдник, когда уровень энергии начинает падать. Вечером лучше выбирать травяной чай, а днем — зеленый или черный, которые также содержат кофеин, но с дополнительными полезными компонентами.

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