«Выселят и все»: чем опасны кредиты под залог недвижимости

Безопасным такой кредит может лишь в случае абсолютной уверенности в стабильности своего дохода.

Все больше россиян берут кредиты под залог недвижимости. По данным «Известий», в прошлом году количество заявок выросло в полтора раза по сравнению с 2023-м.

Чуть меньше ставка, чуть больше срок погашения. Но рисков — в разы больше. В итоге люди остаются без своих квартир. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Квартира, дача, земельный участок. Все это россияне закладывают, чтобы оформить очередной как будто бы выгодный кредит.

«Есть такие, так скажем, преимущества у данного вида кредита — это то, что можно взять больший срок, некоторые банки выдают такие кредиты до 15 и до 30 лет и можно взять большую сумму», — рассказывает эксперт по недвижимости Елена Скуратова.

Кредит под залог недвижимости, в отличие от ипотеки, нецелевой, деньги можно потратить на что угодно. Если обычный потребительский банки выдают под 29%, то этот уже под 26,5%. Такой тип сделок интересен не только заемщикам, но и банкирам из-за снижения рисков.

«Сейчас в России существует порядка 10-15 банков, которые выдают кредит под залог недвижимости. Это все крупнейшие банки топ-10», — отмечает заместитель генерального директора аналитического агентства Мария Тодорова.

Центробанк борется с закредитованностью — с помощью ключевой ставки, ввода количественных ограничений на оформление займов. Финансовые организации находят обходные пути — и охотнее выдают кредиты под залог авто или квартиры.

«Как правило, такие кредиты берутся теми, кто не может взять обычный кредит в силу либо отсутствия места работы, либо испорченной кредитной истории. Когда сумма обязательства становится существенной, то есть нет в законе четкой градации, сколько достаточно 20-30% стоимости квартиры, чтобы кредитор мог обратиться в суд за взысканием», — отмечает юрист Евгений Кривцун.

Если взять миллион рублей на пять лет под залог недвижимости по ставке 26%, то разница с обычным потребительским кредитом под 29% составит 108 тысяч рублей. Сумма весомая, но, в случае, форс-мажора заемщик потеряет заложенное имущество.

«Все чаще и чаще суд встает на сторону кредитора. С точки зрения капитализма, это правильно, потому что взял чужие деньги, почему кто-то должен страдать. Поэтому надеяться: „У меня последнее жилье, там живут дети, я не переживаю, отдавать не буду“. Нет. Могут выселить», — подчеркнул экономист Алексей Родин.

Так случилось с Анастасией. Она оформила кредит на 100 тысяч рублей под залог квартиры. Несколько месяцев не платила. В итоге жилплощадь выставили на аукцион и продали без ведома хозяйки.

«Я, когда приехала к приставам узнать, сколько у меня будут высчитывать, мне сказали: „Высчитывать больше не будут. Ваша квартира продана на торгах“. Нас начали просто выселять, выживать из квартиры», — рассказывает Анастасия Гордеева.

По словам экспертов, безопасным такой кредит может лишь в случае абсолютной уверенности в стабильности своего дохода, если заложенное жилье не единственное, и оформлена хорошая страховка.