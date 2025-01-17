«Настало время»: Джессика Альба разводится со своим мужем после 20 лет брака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся

Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся после 20 лет брака

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Пара была вместе с 2004 года.

Голливудская актриса Джессика Альба разводится со своим мужем, продюсером Кэшем Уорреном, с которым прожила в браке почти 20 лет. Об этом артистка объявила в своем личном блоге в соцсетях.

«Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет. И теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей», — заявила актриса подписчикам.

Несмотря на развод, паре удалось сохранить хорошие и теплые отношения. Альба отметила, что они продолжат относиться друг к другу с добротой и уважением. На первом месте для них всегда будут дети, добавила знаменитость.

К слову, Джессика Альба и Кэш Уоррен, вместе с 2004 года. Звезды познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка». У пары трое общих детей: 16-летняя Хонор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и шестилетний сын Хейс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек официально разведены.

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