Михаил Ковальчук возложил цветы к могиле выдающегося академика Курчатова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 30 0

Торжественная церемония приурочена к 122-летию со дня рождения ученого.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук возложил цветы к месту захоронения урны с прахом академика наук СССР Игоря Курчатова у Кремлевской стены.

Торжественная церемония приурочена к 122-летию со дня рождения выдающегося ученого ХХ века, который существенно повлиял на ход отечественной и мировой истории.

«Его нет с нами уже 65 лет. Человеку было отведено очень немного времени на земле, но он успел совершить массу столь важных государственных дел. С высоты прошедших десятилетий мы можем оценить вклад этого человека, особенно сегодня», — отметил Ковальчук.

Благодаря тому, что было сделано Курчатовым и его коллегами, современная Россия превратилась в великую высокотехнологичную державу, заключил он.

Игорь Курчатов родился 12 января 1903 года. Он является создателем первой советской атомной бомбы. С 1942 года до последних дней жизни он занимался разработками в области ядерной физики. Все исследования проводились в знаменитой Лаборатории № 2 — прообразе нынешнего научно-исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Ирана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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