Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 45 0

Институт прикладной геофизики: мощность магнитной бури увеличилась до G4

Магнитная буря на Земле усилилась до предпоследнего уровня мощности

Фото: 5-tv.ru

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Уровень G4 может привести к сбоям спутниковой и радиосвязи.

Мощность обрушившейся на Землю магнитной бури достигла уровня G4, который эксперты определяют как «очень сильный». Показатель поднялся на предпоследнюю позицию общепринятой классификации. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители Института прикладной геофизики имени Федорова по итогам мониторинга космической погоды.

Всего существует пять ступеней шкалы мощности магнитных бурь, от G1 до G5. Каждый из показателей говорит о степени влияния вспышек на Солнце на жизнь Земли. Так, нынешний уровень G4 говорит о возможности значительных нарушений радиосвязи, многочасовых перебоев спутниковой и радиочастотной навигации. Также вероятны полярные сияния по всей планете, даже в тропиках.

Принято считать, что метеозависимые люди могут плохо чувствовать себя в периоды магнитных бурь: происходят обострения хронических заболеваний, риску подвержены страдающие гипертонией, пережившие инфаркт и инсульт. Медики рекомендуют избегать стрессов и брать с собой небольшую аптечку первой помощи. Однако прямая связь наукой не доказана.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение астронома о влиянии магнитных бурь на здоровье человека.

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