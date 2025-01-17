Трамп рассказал подробности разговора с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону вопросы торговли и ситуацию с видеосервисом TikTok. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы и приступим к этому немедленно. Мы обсудили вопросы сбалансированной торговли, TikTok и многие другие темы», — сообщил политик.

Трамп отметил, что разговор был одинаково полезным для обеих сторон, и пообещал вместе с председателем Си сделать все возможное, чтобы мир стал «более мирным и безопасным».

О телефонном разговоре Трампа и Си Цзиньпина стало известно ранее в этот день. Сообщалось также, что лидер КНР не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США 20 января.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее оценил вероятность встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом. Министр отметил, что организация такой встречи возможна, но на данный момент какие-либо контакты, которые были бы посвящены ее подготовке, отсутствуют.

По словам Лаврова, американские «товарищи наворотили много чего» в ущерб как самим себе, так и европейцам. Тем не менее, если предложение о переговорах поступит со стороны США, российский лидер его рассмотрит.

Глава МИД России подчеркнул, что, если есть политическая воля провести какой-то контакт, то, несомненно, соответствующие службы «все организуют».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник избранного лидера США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.