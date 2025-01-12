В США начали подготовку к встрече Трампа с президентом России Путиным

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовится к встрече с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом стало известно 12 января из заявления Майка Уолтца, советника Трампа по вопросам национальной безопасности, сообщает телеканал ABC News.

Уолтц пока не предоставил информацию о сроках и формате встречи лидеров двух государств, но отметил, что подготовка уже идет.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку намерениям Трампа встретиться с Путиным. Он назвал это «хорошей новостью».

Ранее газета Le Temps со ссылкой на Николя Бидо, главу службы информации министерства иностранных дел Швейцарии, сообщила, что Швейцария готова организовать встречу лидеров двух стран, если они обратятся с такой просьбой.

О планах провести встречу с президентом России Трамп объявил 9 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) перед встречей с губернаторами. Избранный президент США сообщил, что планирует провести все встречи после инаугурации, которая состоится 20 января.

В свою очередь, 10 января Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что у России нет определенных условий для проведения переговоров с США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие условия ставит Белый дом для отмены санкций против России.