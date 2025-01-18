Певица Слава привезла в Россию экзотических клопов: «Весь живот покусан»

Артистка пожаловалась, что заплатила за номер с «сюрпризом» баснословную сумму.

Певица Слава поделилась с подписчиками неприятной новостью: ее покусали постельные клопы в отеле на отдыхе, за который она заплатила 80 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

Певицу Славу покусали постельные клопы. Instagram*/nastya_slava

Артистка показала в своем личном блоге, как теперь выглядит ее тело после укусов.

«Мы прилетели домой. Теперь придется сжечь всю одежду. Этих клопов я привезла с собой с Мальдив, у меня весь живот покусан», — сообщила певица.

Певицу Славу покусали постельные клопы. Instagram*/nastya_slava

Знаменитость отдыхала на острове с семьей. Она отметила, что от укусов пострадал и ее зять. Артистка переживала, что клопы покусают и ее годовалого внука, но, к счастью, клопы его пощадили.

Артистка также решила отбиться от хейтеров, внимание которых привлекла стоимость отеля.

«Просто отвечу, хотя не должна отвечать. Так как помогаю я, никогда никто никому не помогал, просто я это не афиширую… И чтобы я так дальше помогала, мне нужно отдыхать по полной программе, чтобы потом набраться сил», — объяснила Слава.

Певица добавила, что «в бартерных дешевых отелях» отдыхать она не намерена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава проводит время на Мальдивах. Артистка показала, как справляется с ролью бабушки. На распространенных ею кадрах она укачивала внука в коляске с бокалом вина в руке.

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