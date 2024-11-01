Яковлева, Борисова, Зверев и Распутина: проблемы детей звездных родителей

Многие наследники доставляют проблемы звездным родителям. Как только происходит скандал в семье знаменитостей, об этом сразу же узнает общественность и осуждает детей за их «подвиги». Как звездные родители справляются с внутрисемейными скандалами – в материале портала KP.RU.

Елена Яковлева и ее сын Денис Шальных

Актриса Елена Яковлева вряд ли может назвать своего сына проблемным. Ведь 31-летний молодой человек не курит, не пьет, поддерживает здоровый образ жизни и часто общается с мамой. Однако есть у Дениса один «грешок» — он очень любит делать татуировки.

По словам Яковлевой, несколько лет назад ее наследник набил на лице гроб, а на других частях тела — изображения серийных маньяков. Но позднее татуировку гроба молодой человек свел по просьбе мамы. Шальных рассказал, что ему просто нравится делать татуировки, а потом перебивать или сводить их. Несмотря на такие наколки, Яковлева отметила, что ее сын «грамотный, образованный и начитанный мальчик».

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Мария Распутина и ее дочь Лидия

Певица Мария Распутина в первом браке с Владимиром Ермаковым родила дочь Лидию. В этом году звездной наследнице исполнилось 39 лет. Однако мать и дочь не поддерживают общение. Как рассказывала Распутина, десять лет назад у Лидии диагностировали психическое заболевание, ей было трудно жить с проблемной наследницей, и певица приняла решение определить дочь в психиатрическую больницу.

Потом звездная мама решила отправить дочь в Тульскую область, где находился один из заводов ее второго супруга Виктора Захарова. Там Лидия работала уборщицей. После смерти своего отца в 2017 году девушка должна была унаследовать квартиру, но потерпела неудачу. Старший сын второго мужа ее матери вызвался помочь Лидии с продажей квартиры, но в итоге закрутил все так, что бедная девушка осталась ни с чем.

Тогда Лидия решила отправиться в монастырь, а потом снова оказалась в психбольнице. Сама Распутина говорила, что ее старшая дочь не хочет работать, а ей нужны только деньги от ее звездной мамы. Но Лидия все отрицала и называла себя больным человеком.

«Лида — это моя боль. Постоянная, как говорится, зубная боль. И я должна с нею жить. У нее могут быть какие-то голоса, галлюцинации. Когда я ее забираю к себе, она в клинике находится 10-15 дней, сначала она ничего, а потом начинает съезжать», — рассказывала Распутина.

Пользователи Сети считают, что девушка просто жертва обстоятельств. В детстве ее не любили, и поэтому во взрослом возрасте у Лидии развилась глубокая депрессия. Последние годы она живет в больницах.

Фото: @РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сергей Зверев и его приемный сын Сергей

Звездный стилист Сергей Зверев тоже много лет не общается со своим наследником, 31-летним Сергеем.

Шоумен усыновил его, когда Сергею было три года. Все детство Зверев-младший сопровождал отца на мероприятиях, участвовал в его реалити-шоу, а когда подрос, его стала тяготить публичная жизнь. Звездный наследник уехал в Коломну, где устроился звукооператором за маленькую зарплату. Однако ему понадобились деньги. За гонорар Зверев-младший принял участие в нескольких шоу, где рассказал, что его звездный папа оставил бедного мальчика без денег.

После своих громких заявлений, он подал в суд на отца, чтобы получить долю в его московской квартире. На судебный процесс Зверева-младшего настроила его теперь уже бывшая супруга. Стилист не принял ни одну из избранниц сына, и оба брака распались.

«Он не навестил меня, даже когда я попал в клинику с аппендицитом. Начал ходить по телешоу с рассказами, что папа уделяет кучу времени борьбе за экологию, а о его проблемах и слышать не желает», — прокомментировал Зверев-старший.

Шоумен, конечно, пребывает в шоке от поведения своего сына.

Фото: @РИА Новости/Роман Кульгускин

Дана Борисова и ее дочь Полина

Телеведущая Дана Борисова только недавно наладила отношения со своей 17-летней дочерью Полиной. Отец девочки — бизнесмен Максим Аксенов. После расставания родителей, Полина жила то с мамой, то с папой.

По словам девочки, с мамой они постоянно ругались. Однажды наследница певицы даже оказалась в больнице после очередной ссоры. Детали Полина не раскрыла, но отметила, что на тот момент о произошедшем знали полиция, скорая и опека.

Дана Борисова отрицает все слова дочки. Она озвучила другую версию — Полина порезала ее вещи, после чего певица позвонила отцу дочери и попросила, чтобы тот забрал Полину на пять дней, но экс-супруг пришел с полицейским нарядом.

Когда девочка выросла, ее отношения с матерью улучшились. Теперь телеведущая разрешает дочери практически все, в том числе — эксперименты с внешностью. Борисова рассказала, что она использовала знаменитый препарат для похудения не только на себе, но и на дочке, а позднее разрешила Полине сделать косметологическую процедуру для корректировки лица и выделения линии скул.

Звезда настолько доверяет своей дочери, что даже согласилась отправить ее учиться в Корею. Борисова заявила, что будет поддерживать Полину из Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочери звезд Евы Польны, Саши Project и Юлии Волковой отказываются от славы.