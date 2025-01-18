Автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве

Автомобиль упал в воду в районе Нагатинской набережной в Москве. Видео работы спасательной группы оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По сообщению нашего источника, водитель машины ехал на большой скорости и авто не вписалось в поворот. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело мужчины обнаружили водолазы в упавшей в Москву-реку машине. Накануне в субботу сообщалось, что в центре Москвы автомобиль Volkswagen пробил ограждение Лужнецкой набережной и упал в Москву-реку. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель машины не справился с управлением.

Позднее столичная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен момент падения машины. Выяснение обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа столицы. На месте продолжают работать экстренные службы.

В октябре прошлого года похожий случай произошел на набережной Тараса Шевченко в районе «Москва-Сити». Тогда в Москву-реку, пробив ограждение набережной, упала машина каршеринга.