Тело мужчины обнаружили водолазы в упавшей в Москву-реку машине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen не справился с управлением.

Тело мужчины обнаружили водолазы в упавшей в Москва-реку машине

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тело мужчины обнаружили водолазы в упавшей в Москву-реку машине. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Он добавил, что сейчас проводятся действия по поднятию автомобиля из воды.

Ранее в субботу сообщалось, что в центре Москвы автомобиль Volkswagen пробил ограждение Лужнецкой набережной и упал в Москву-реку. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель машины не справился с управлением.

Позднее столичная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен момент падения машины. Выяснение обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа столицы. На месте продолжают работать экстренные службы.

В октябре прошлого года похожий случай произошел на набережной Тараса Шевченко в районе «Москва-Сити». Тогда в Москву-реку, пробив ограждение набережной, упала машина каршеринга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием по меньшей мере 95 машин произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана.

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