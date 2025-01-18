Судебный запрет вынесен преследующему экс-премьера Финляндии сталкеру

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Сталкеру, преследующему экс-премьера Финляндии Марин, вынесен судебный запрет

Судебный запрет вынесен преследующему экс- премьера Финляндии сталкеру

Фото: www.globallookpress.com/Takimoto Marina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный пытался попасть в квартиру Санны Марин.

Суд Хельсинки наложил запрет на приближение вероятного преследователя к экс-премьеру Финляндии Санне Марин. Информацию публикует Yle. Теперь он не должен посещать ряд мест, где бывает политик, и, конечно, пытаться контактировать с ней. Запретительные меры будут действовать до января следующего года.

Впрочем, сам мужчина свою вину отрицает. Он был задержан правоохранителями накануне Рождества, когда якобы пытался проникнуть в квартиру Марин. Сама бывший премьер-министр заявила, что сталкер преследовал ее весь декабрь 2024 года. Теперь ему предстоит пройти еще один допрос — несмотря на уже вынесенный судебный запрет, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада. Санна Марин хотела обратить внимание на поведение стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. Придерживаясь той политики, которую они выбрали, и не желая от нее отказываться, они со временем сами станут жертвами своего решения.

Марин также подчеркнула, что в публичной сфере существует много мнений, которые призывают оставаться в зоне комфорта — некоторые ораторы предлагают отказаться от помощи Украине.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Бойцы из отряда «Барс-1» громят неприятеля в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
11:12
Три украинских дрона сбиты в небе над Донецком
10:54
Судебный запрет вынесен преследующему экс-премьера Финляндии сталкеру
10:36
Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
10:18
Идеальный брак? Барак и Мишель Обама могут развестись
10:00
Гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Строгий запрет: кому нельзя пить святую воду
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год