Судебный запрет вынесен преследующему экс- премьера Финляндии сталкеру

Неизвестный пытался попасть в квартиру Санны Марин.

Суд Хельсинки наложил запрет на приближение вероятного преследователя к экс-премьеру Финляндии Санне Марин. Информацию публикует Yle. Теперь он не должен посещать ряд мест, где бывает политик, и, конечно, пытаться контактировать с ней. Запретительные меры будут действовать до января следующего года.

Впрочем, сам мужчина свою вину отрицает. Он был задержан правоохранителями накануне Рождества, когда якобы пытался проникнуть в квартиру Марин. Сама бывший премьер-министр заявила, что сталкер преследовал ее весь декабрь 2024 года. Теперь ему предстоит пройти еще один допрос — несмотря на уже вынесенный судебный запрет, следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада. Санна Марин хотела обратить внимание на поведение стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. Придерживаясь той политики, которую они выбрали, и не желая от нее отказываться, они со временем сами станут жертвами своего решения.

Марин также подчеркнула, что в публичной сфере существует много мнений, которые призывают оставаться в зоне комфорта — некоторые ораторы предлагают отказаться от помощи Украине.