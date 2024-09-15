Лягушка в нагревающейся воде: экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Экс-премьер Финляндии Марин: Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде

Лягушка в нагревающейся воде: экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Heikki Saukkomaa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Санна Марин обратила внимание на появляющиеся в стране призывы отказаться от помощи Украине.

Запад напоминает лягушку, которая сидит в нагревающейся воде. Об этом бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается… Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке незачем что-то менять», — заявила Марин.

Своим сравнением политик хотела обратить внимание на поведение стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. Придерживаясь той политики, которую они выбрали, и не желая от нее отказываться, они со временем сами станут жертвами своего решения.

Марин также подчеркнула, что в публичной сфере существует много мнений, которые призывают оставаться в зоне комфорта — некоторые ораторы предлагают отказаться от помощи Украине.

Санна Марин занимала должность премьер-министра Финляндии на протяжении четырех лет: с 2019 по 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мелания Трамп обвинила ФБР в нарушении ее прав.

+24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
Луна в союзе с планетами-благодетелями: как лучше провести 15 сентября

Последние новости

22:49
Лягушка в нагревающейся воде: экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада
22:29
«Они пытаются убить его»: конгрессмен США назвала инцидент рядом с гольф-клубом Трампа покушением
22:06
«Мутки» в стиле 1990-х: Рита Дакота чуть не стала жертвой афериста на Бали
21:44
Снова покушение? Очевидцы сообщают о выстрелах рядом с гольф-клубом во Флориде, где находился Трамп
21:33
В Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за потерявшего сознание водителя
21:11
«Собрал вещи и ушел»: Радимов раскрыл подробности развода с Булановой

Сейчас читают

Более 50 очагов: в Ростовской области бушуют пожары
На грани развода: как сохранить брак на долгие годы
Ешьте с удовольствием: этот продукт обеспечит здоровую и счастливую старость
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака