Лягушка в нагревающейся воде: экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада
Экс-премьер Финляндии Марин: Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Heikki Saukkomaa
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Санна Марин обратила внимание на появляющиеся в стране призывы отказаться от помощи Украине.
Запад напоминает лягушку, которая сидит в нагревающейся воде. Об этом бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается… Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке незачем что-то менять», — заявила Марин.
Своим сравнением политик хотела обратить внимание на поведение стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. Придерживаясь той политики, которую они выбрали, и не желая от нее отказываться, они со временем сами станут жертвами своего решения.
Марин также подчеркнула, что в публичной сфере существует много мнений, которые призывают оставаться в зоне комфорта — некоторые ораторы предлагают отказаться от помощи Украине.
Санна Марин занимала должность премьер-министра Финляндии на протяжении четырех лет: с 2019 по 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мелания Трамп обвинила ФБР в нарушении ее прав.
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