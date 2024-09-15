Лягушка в нагревающейся воде: экс-премьер Финляндии дала оценку фатальной политике стран Запада

Санна Марин обратила внимание на появляющиеся в стране призывы отказаться от помощи Украине.

Запад напоминает лягушку, которая сидит в нагревающейся воде. Об этом бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается… Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке незачем что-то менять», — заявила Марин.

Своим сравнением политик хотела обратить внимание на поведение стран Запада в конфликте между Украиной и Россией. Придерживаясь той политики, которую они выбрали, и не желая от нее отказываться, они со временем сами станут жертвами своего решения.

Марин также подчеркнула, что в публичной сфере существует много мнений, которые призывают оставаться в зоне комфорта — некоторые ораторы предлагают отказаться от помощи Украине.

Санна Марин занимала должность премьер-министра Финляндии на протяжении четырех лет: с 2019 по 2023 года.

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