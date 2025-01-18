Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Yonhap: Суд в Южной Корее решил заключить под стражу президента страны

Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com/Yao Qilin

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Главу государства Юн Сок Еля обвиняют в том, что он возглавлял гражданскую войну.

Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщает Yonhap.

«Президент Юн Сок Ель, обвиняемый в том, что он возглавлял гражданскую войну, был арестован. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент задержан на 47 дней», — говорится в публикации агентства.

До этого, 15 января, временно отстраненного президента Южной Кореи арестовали и доставили в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.

Юн Сок Ель назвал свой арест «добровольной явкой на допрос», объяснив такое решение желанием избежать «кровопролития» в результате столкновения его охраны и сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что его арест противоречит закону.

Политический кризис в Южной Корее

текстПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель. Reuters/KOREA POOL

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения «для вычистки северокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения, но Юн Сок Ель отменил свое решение лишь через несколько часов. Хотя согласно Конституции должен был сделать это сразу.

Оппозиция потребовала импичмента, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали его. Юн Сок Еля временно отстранили от власти, решение о его отставке будет вынесено в течение нескольких месяцев. Президента Южной Кореи обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью, он отвергает все обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля.

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