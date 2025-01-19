РФ и КНР будут бороться с подделками российских товаров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Сейчас в продаже в Китае можно встретить фальсифицированную продукцию якобы из России с откровенно абсурдными этикетками.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия вместе с надзорными органами китайской провинции Ляонин будет бороться с подделками под российскую продукцию в регионе. Об этом на фестивале «Сделано в России» в Шэньяне в КНР сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Мы подписали с надзорным органом провинции Ляонин по контролю за качеством продукции соглашение, они будут бороться с подделками под российскую продукцию на территории провинции», — сказала Никишина.

Она отметила, что для российской стороны это имеет огромное значение. В РЭЦ надеются, что подобная практика будет «масштабироваться на другие провинции».

К слову, фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит в Шэньяне с 17 по 25 января. В рамках мероприятия более чем 120 производителей из порядка 40 регионов России представят свои товары для иностранных потребителей. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести.

Помимо этого, на ярмарке пройдут деловые встречи с представителями китайского бизнеса для обсуждения дальнейшего сотрудничества и новых проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила гостей из КНР на китайский Новый год в Москву.

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