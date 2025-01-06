Ему не за что извиняться перед главой киевского режима, заявили в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не извинялся перед президентом* Украины Владимиром Зеленским в первые дни спецоперации. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил — по той простой причине, что извиняться нам не за что», — заявила она в беседе с РБК.

Эйсмонт напомнила, что Киев первым ввел санкции против Минска, «побежав даже впереди Америки и всего Запада».

По словам пресс-секретаря, в разговоре, который состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, белорусский лидер призывал Зеленского сесть за стол переговоров.

Сам глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Лукашенко якобы «оправдывался, что не имеет никакого отношения к военной операции».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала журналистам заявления Зеленского.

«Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом. А то, что он, по его словам, предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые его подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времен «Бурисмы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также Зеленский в интервью подтвердил свою русофобию. Он заявил, что хорошо владеет русским языком, но искренне презирает русских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский в интервью Фридману пожаловался на избранного президента США Дональда Трампа, который не пригласили его на свою инаугурацию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимир Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.