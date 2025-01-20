«Кроме шуток»: Байден в последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 261 0

Байден в последний рабочий день на посту президента заявил, что никуда не уходит

«Кроме шуток»: Байден в последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит»

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Трамп в свою очередь уже сообщил, что планирует аннулировать «глупые и радикальные» указы предшественника.

Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит». Об этом сообщает USA Today.

Байден публично выступил в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Когда-то здесь находился один из крупнейших портов страны — город был воротами в Америку для порабощенных людей, вывезенных из Африки.

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток. Народ Южной Каролины, спасибо вам за то, что сохраняете веру. Для меня было честью всей жизни быть вашим президентом».», — сказал он.

В этот же день Байден посетил две церкви. Он также выступил перед журналистами по теме урегулирования конфликта в секторе Газа, но на вопросы отвечать отказался.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. Церемония приведения к присяге первоначально должна была состояться на Национальной аллее, но из-за прогноза холодной погоды будет перенесена в ротонду Капитолия.

Байден должен покинуть Белый дом, прежде че Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Байден не раскрыл свои планы после ухода с поста, но пообещал, что останется «активным». Однако он намерен написать книгу, подтвердил Белый дом на прошлой неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорил избранный президент США Дональд Трамп в преддверии своей инаугурации.

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«Кроме шуток»: Байден в последний рабочий день заявил, что «никуда не уходит»

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