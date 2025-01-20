Три человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском

Три человека погибли в страшной аварии в Новосибирской области. Женщина за рулем минивэна не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем. Погибли оба водителя и пассажир легковушки. Еще одного человека с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Причины автокатастрофы сейчас устанавливают инспекторы. По одной из версии, виной всему скользкая дорога и неблагоприятные погодные условия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль протаранил шесть припаркованных машин и опрокинулся на проезжей части в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Произошло все в ночь на 19 января возле домов на Октябрьской улице. Как уточняется, за рулем иномарки, повредившей машины на парковке, был 19-летний парень. Причем результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии он был трезв.