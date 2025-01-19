Иномарка протаранила шесть машин на парковке и опрокинулась в Подмосковье

Автомобиль протаранил шесть припаркованных машин и опрокинулся на проезжей части в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Произошло все в ночь на 19 января возле домов на Октябрьской улице. Как уточняется, за рулем иномарки, повредившей машины на парковке, был 19-летний парень. Причем результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии он был трезв.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно опрокинувшееся авто, а также поврежденные машины.

В субботу, 18 января, сообщалось, что автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Санкт-Петербурге и рухнул в воду. Произошло это после столкновения, из-за которого водитель не смог справиться с управлением. В результате машина утонула, а у находившихся в салоне не получилось выбраться самостоятельно. Прибывшие на место спасатели подняли авто из воды. Как минимум один человек погиб в результате ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве. Водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением.