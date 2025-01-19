Иномарка протаранила шесть машин на парковке и опрокинулась в Подмосковье

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 819 0

ДТП произошло в Реутове.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобиль протаранил шесть припаркованных машин и опрокинулся на проезжей части в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Произошло все в ночь на 19 января возле домов на Октябрьской улице. Как уточняется, за рулем иномарки, повредившей машины на парковке, был 19-летний парень. Причем результаты медицинского освидетельствования показали, что в момент аварии он был трезв.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно опрокинувшееся авто, а также поврежденные машины.

В субботу, 18 января, сообщалось, что автомобиль пробил ограждение Обводного канала в Санкт-Петербурге и рухнул в воду. Произошло это после столкновения, из-за которого водитель не смог справиться с управлением. В результате машина утонула, а у находившихся в салоне не получилось выбраться самостоятельно. Прибывшие на место спасатели подняли авто из воды. Как минимум один человек погиб в результате ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной в Москве. Водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
«Зовет замуж»: Дана Борисова получила предложение руки и сердца
20:30
«Коса нашла на камень»: Фицо заявил о нежелании быть слугой Зеленского
20:12
«Давление на Нетаньяху»: в ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам
19:55
Иномарка протаранила шесть машин на парковке и опрокинулась в Подмосковье
19:38
«Зачем нам там жить?» — сестра Жанны Фриске рассказала, кому досталась квартира певицы
19:20
ХАМАС передало трех заложниц представителям МККК

Сейчас читают

«Нужно соизмерять свои силы»: SHAMAN об окунании в прорубь на Крещение
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год