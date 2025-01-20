«Счастливы вместе»: почему Брэдли Купер не делает предложение руки и сердца Джиджи Хадид

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Реорlе: актер Брэдли Купер и супермодель Джиджи Хадид не торопятся со свадьбой

Они счастливы: почему Брэдли Купер не делает предложение руки и сердца Джиджи Хадид

Фото: ТАСС/Dylan Travis/ABACA

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Знаменитости серьезно относятся к своим отношениям, однако узаконить их не спешат.

Американский актер Брэдли Купер не делает предложение супермодели Джиджи Хадид, потому что они пока не торопятся переводить свои отношения на новый уровень. Об этом пишет People со ссылкой на источник.

«Ни один из них не торопится, но это не значит, что они не счастливы вместе. Их семьи проводят время вместе, и их дети тоже. Это очень мило», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что они Купер и Хадид серьезно относятся к своим отношениям. При этом другой источник указал на сильную занятость влюбленных. У них очень много работы, но при этом они стараются находиться время друг для друга и детей.

Прежде супермодель Ирина Шейк показала подросшую дочку Лею, которую родила от Брэдли Купера. Они вместе провели выходные в Хэмптонс. Шейк сделал целую серию снимков, на одном из которых она и показала свою уже подросшую дочку. Однако, к разочарованию фанатов, лицо девочки модель прикрыла эмодзи в виде черного сердечка.

Это удивило многих подписчиков, ведь раньше ни Шейк, ни отец Леи — актер Брэдли Купер, никогда не скрывали лицо ребенка, поэтому все и так знают, как она выглядит.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Дана Борисова получила предложение руки и сердца.

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