Придет и твой день: исследование показало, где живут самые счастливые россияне

В Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени живут самые счастливые россияне
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Сильнее всего способно обрадовать повышение зарплаты и крепкое здоровье.
В Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени живут самые счастливые россияне. Об этом свидетельствует исследование, с результатами которого ознакомилась Газета.ру.
Из всех опрошенных свое состояние удовлетвореености на «пять» оценили 17%.
Жители Краснодарского края чаще всего испытывают счастье — 23% из них отметили это в опросе. Далее следуют Тюменская и Свердловская области — там никогда не унывают 22% россиян.
«Четверку» поставили 28% респондентов. Наиболее популярна такая оценка среди краснодарцев — 35% из них редко находят повод погрустить, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Чаще всего люди оценивали свой уровень счастья на «тройку» — 35% респондентов оказались удовлетворены уровнем жизни, но не так, как хотелось бы. Особенно выделяется этот показатель в Новосибирске — 50%, Нижнем Новгороде — 49% и Москве — 38%.
Некоторым приходится тяжело. Свое состояние они оценили на «двойку» — это 11% опрошенных, и на «единицу» — 8%. Но есть способ все исправить: 61% респондентов поделились, что их сделает счастливее повышение зарплаты, а 49% связывают ухудшение настроения со слабым здоровьем и физической формой.
Еще 42% россиян станут счастливее, если получат возможность путешествовать, а 30% — проводить больше времени в кругу близких людей. Любимое хобби — источник радости для 28%. Встречаясь с друзьями, забывают о всех своих бедах 26%, вступая в новые романтические отношения — 24%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соцопрос выявил необычные способы россиянок справляться со стрессом.
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