Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ

Украина продолжает предпринимать попытки атаковать регионы России.
Фото: www.globallookpress.com/© Taher Abu Hamdan
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 55 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, 22 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, 12 над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — Воронежской и один над Курской. А также российская армия перехватила четыре беспилотника над Саратовской областью.
Ранее ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане с применением беспилотников. В результате происшествия нет никаких жертв и разрушений. Промышленные предприятия работают в штатном режиме.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ уничтожили над территорией России 31 беспилотник ВСУ.
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