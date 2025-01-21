Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 55 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, 22 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, 12 над Ростовской, десять — над Смоленской, шесть — Воронежской и один над Курской. А также российская армия перехватила четыре беспилотника над Саратовской областью.

Ранее ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане с применением беспилотников. В результате происшествия нет никаких жертв и разрушений. Промышленные предприятия работают в штатном режиме.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО РФ уничтожили над территорией России 31 беспилотник ВСУ.