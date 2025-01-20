За ночь силы ПВО РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь силы ПВО РФ уничтожили над территорией России 31 беспилотник ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении ведомства.

Над территорией Брянской области было сбито больше всего БПЛА — 14. Над Калужской уничтожили шесть аппаратов. Белгородскую область попытались атаковать тремя беспилотниками. Над Курской были перехвачены также три БПЛА. Два дрона сбито над Рязанской областью и еще два над — Орловской. Один аппарат уничтожен над территорией республики Татарстан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гаубица Д-20 уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном. Прицельный огонь российские артиллеристы ведут на расстоянии более чем в 17 километров. Такая высокая точность обеспечивается корректировкой огня с воздуха. Для этого используют беспилотные аппараты.