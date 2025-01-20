Дроны ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
В результате нападения украинских беспилотников пострадавших и разрушений нет.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.
«Сегодня (20 января. — Прим. ред.) утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении.
В результате происшествия нет никаких жертв и разрушений. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия. На место также прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Промышленные предприятия работают в штатном режиме.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили 11 беспилотников в небе над Брянской областью. В результате атаки украинских националистов пострадавших и разрушений нет.
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