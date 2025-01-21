Более 170 тысяч тонн грунта в мазуте вывезли с пляжей Кубани и Крыма

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Спасатели и волонтеры оперативно работают на береговой линии.

Более 170 тысяч тонн грунта в мазуте вывезли с пляжей Кубани и Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Выброс мазута в Керченский пролив акватории Азовского моря, произошедший из-за аварии танкеров «Волгонефть», продолжают устранять спасатели и волонтеры. Неравнодушные люди собрали уже 170,5 тысячи тонн песка и грунта по линии берега. Об этом сообщает МЧС России на утро 21 января.

В трех субъектах России в общей сложности обследуются 955 километров. Работы проводят 454 межведомственные группы мониторинга.

«170 500 тонн загрязненного песка и грунта собрано всего, вывезено на площадки временного хранения — 131 087 тонн, около 40 тысяч тонн доставлены в специализированные организации для утилизации», — приводит цифры ведомство в официальном Telegram-канале.

Как уточняют сотрудники МЧС РФ, группа экспертов формируется по факту требуемых суточных задач. В устранении последствий инцидента участвуют более 4 тысяч человек. Уточняется также, что к ликвидации применено более 675 единиц техники.

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко проинформировал, что вышедший на мель у берегов Краснодарского края танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте. Мужчина отметил, что работы в отношении корабля начнутся после выкачки всего мазута.

Стало известно, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» столкнулись 15 декабря прошлого года. Судна затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черное море. На танкере «Волгонефть-212» погиб моряк Даниил Саблин.

Нефтепродукт с танкеров распространился до пляжей Анапы. 17 декабря в городе объявили режим ЧС. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Региональный режим ЧС объявили также в Крыму.

Капитанов нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» подозревают в нарушении правил безопасности и эксплуатации водного транспорта. Капитан танкера «Волгонефть-212» содержится под стражей, капитан «Волгонефти-239» находится под домашним арестом.

Президент России Владимир Путин 9 января поручил создать план подъема танкеров и устранить выброс нефтепродуктов в акваторию, а также обязал создать комиссию и штаб ликвидации последствий загрязнения побережья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крымчане помогают спасать пострадавших от нефтяных загрязнений птиц.

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