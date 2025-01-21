Столичный общепит отправляет продукты участникам СВО

Владельцы московских ресторанов, кафе, пекарен и небольших точек общепита регулярно отправляют бойцам специальной военной операции (СВО) еду длительного хранения. Среди посылок можно найти крупы, консервы и многое другое — например, чай и сахар.

Благодаря закупкам большого количества продуктов напрямую у поставщиков, бизнесмены собирают гуманитарные грузы весом несколько сотен килограммов. Например, кафе-столовая, расположенная в 2-м Котляковском переулке, передала одной из воинских частей 400 килограммов сахарного песка, 135 литров подсолнечного масла, 90 килограммов гречневой крупы и 216 килограммов макарон, 24 килограмма консервированного горошка и 24 килограмма кукурузы, а также 18 килограммов консервированной горбуши.

В Южном административном округе к сбору гуманитарной помощи присоединились три заведения общепита в Нагорном районе. Вместе они передали крупы — рис, гречку, горох, а также макароны, более 250 банок паштета, мясных и рыбных консервов, около 100 упаковок чая, 200 пачек печенья и 150 килограммов сахара. 200 готовых ужинов в зону боевых действий и военные госпитали отправили столовые и кафе из районов Чертаново Южное и Нагатино-Садовники, а также 250 килограммов еды.

Сотрудники пекарни в районе Северное Бутово Юго-Западного административного округа собрали 80 килограммов собственной продукции и 100 сухих пайков для ⁠второго батальона морской пехоты и третьей роты морской пехоты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичный мэр Сергей Собянин осмотрел здание Марьинской школы № 1566 памяти героев Сталинградской битвы (район Марьино), в котором сейчас идут работы по модернизации.