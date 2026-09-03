Собянин: делаем все, что необходимо, для поддержки армии России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Столица помогает фронту так же, как это было в годы Второй мировой войны.

Как Москва поддерживает армию России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Россия вместе со всем миром 3 сентября отмечает День окончания Второй мировой войны. О том, какую важную роль в Победе сыграла Москва и как столица поддерживает фронт в наши дни, рассказал мэр Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

«Огромен вклад Москвы в Победу над врагом. На фронт ушли 850 тысяч москвичей — каждый пятый житель столицы, почти 400 тысяч горожан с той войны не вернулись», — написал Собянин.

Столичная промышленность подарила Красной Армии почти 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов, 3745 реактивных систем залпового огня «Катюша», 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов, а также множество другой техники, боеприпасов и оружия.

По итоговым подсчетам, каждый восьмой самолет и каждый десятый снаряд или мина были произведены на московских заводах. Неоценим и вклад московской медицины — через столичные госпитали прошли как минимум 600 тысяч бойцов и офицеров.

И теперь, когда российская армия сражается на СВО, Москва опять поддерживает фронт техникой, оружием и гуманитарными грузами.

«Сегодня наша цель — сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил», — написал Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что московскими ИИ-сервисами пользуются в медучреждениях 75 регионов РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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