Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

ВСУ продолжают нести потери на поле боя.

Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.

В результате боевых действий противник потерял до 580 боевиков, а также различную военную технику, включая семь боевых бронированных машин и бронетранспортер VAB производства Франции.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской народной Республике (ЛНР).

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